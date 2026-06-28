Veličanstven prizor: Počasna artiljerijska paljba povodom Vidovdana

U skladu s naređenjem predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici Garde izveli su danas, povodom Vidovdana, počasnu artiljerijsku paljbu sa brda Bagdala u Kruševcu.

Počasnoj artiljerijskoj paljbi od 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić. Današnjoj počasnoj paljbi prisustvovali su šef Kabineta ministra brigadni general Nikola Matović, komandant Garde pukovnik Vladimir Vukajlović, komandant Garnizona Kruševac potpukovnik Nenad Mitrović i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović. (Telegraf.rs)