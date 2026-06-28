Više od 1.300 mrtvih u Evropi, ljudi padaju kao pokošeni: Vlasti izdaju hitna upozorenja, oglasila se i SZO!

Temperature su ove nedelje u delovima Evrope premašile 40 stepeni Celzijusa, dodatno opteretivši bolnice i hitne službe usled naglog povećanja broja poziva za intervencije.

Evropa je zabeležila više od 1.300 dodatnih smrtnih slučajeva od 21. juna, dok su ekstremne temperature zahvatile kontinent, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije. Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus objavio je ove podatke u nedelju u objavi na društvenim mrežama, naglasivši da "evropski domovi, radna mesta i škole nisu izgrađeni za ove temperature". Francuska služba za javno zdravlje saopštila je u nedelju da je Francuska od srede zabeležila