Dal' su ovi realni? Jednim potezom iznenadili su svet! Izabrano najboljih 11 grupne faze Mundijala!

Večernje novosti pre 1 sat
Dal' su ovi realni? Jednim potezom iznenadili su svet! Izabrano najboljih 11 grupne faze Mundijala!

Mimo očekivanja jedno ime se našlo u idealnoj jedanaestorici prve runde takmičenja po grupama na Svetskom prvenstvu.

FOTO: Tanjug/AP/Petr David Josek Umesto početnih 48 ostala su 32 učesnika šampionata sveta, a španski "El Mundo Deportivo" sastavio je idealnih 11 grupne faze. Mora se priznati, našlo se dosta očekivanih igrača. Naravno najbolji strelac Lionel Mesi (Argentina) sa šest golova, a na golu senzacija iz Zelenortskih ostrva Vozinja. Najveće iznenađenje je izostanak Kilijana Mbapea koji je bio strelac četiri gola. U odbrani su Ašraf Hakimi (Maroko) desno, Nuno Mendeš
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