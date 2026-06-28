Kobno padobransko krštenje: Srušio se avion u blizini Nansija

POLAZAK na prvi skok padobranom kobno se završio za 11 osoba čiji se avion srušio u blizini Nansija.

foto: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP / Profimedia Svi putnici u letelici su poginuli. Reč je o pilotu, pet instruktora i pet osoba koje je trebalo da obave prvi skok padobranom. Turistički avion srušio se u mestu Tomblen u departmanu Mert i Mozel na istoku zemlje. Avion tipa „Pilatus PC-6“ srušio se u blizini kuća, na travnati teren pored puta. Policija je zatvorila za saobraćaj ulicu Salvadora Aljendea, dok su vatrogasci veoma brzo na lice mesta uputili veliki