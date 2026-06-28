Veza bez tela: Emocije su stvarne i kada partner nije

Velike priče pre 38 minuta  |  Piše Dunja Vesić
Veza bez tela: Emocije su stvarne i kada partner nije

Ljudi su oduvek imali sposobnost da se emocionalno vežu za nešto što nije čovek, tako je i AI postao idealan partner

Pre samo godinu dana pisala sam tekst o tome da li je ChatGPT bolji terapeut od čoveka, a danas se već pitamo: da li će AI postati i „bolji“ partner: onaj kome se okrećemo kada nam odnosi sa stvarnim ljudima postanu previše neizvesni, zahtevni ili bolni? U potrebi da nas neko stalno vidi, razume, umiri i potvrdi, lako je poželeti partnera koji je uvek dostupan, nema sopstvene potrebe, ne povlači se i ne razočarava nas. Ali ako bliskost sve više tražimo tamo gde
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