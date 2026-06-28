„345 ljudi i 6 robota“: Naprednjaci o proceni ljudi na svom mitingu

Naprednjaci su reagovali na procenu organizacije Arhiv javnih skupova, koja je navela da je na mitingu 27. juna bilo 32.500 ljudi

Milenko Jovanov, predsednik polaničke grupe SNS u Skupštini Srbije je na društvenoj mreži Iks napisao da ne nasedaju na podvale režima. „Do jutros ste brojali i to ste izbrojali?! Ne nasedajte na podvale režima! Bio samo Aleksandar Vučić na bini, sve ostalo je AI“, naveo je Jovanov. До јутрос сте бројали и то сте избројали?! 🤣 Не наседајте на подвале режима! Био само @avucic на бини, све остало је АИ 😉 pic.twitter.com/i6k7x8ZOvk — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov)