BLOG Veliki studentski protest u Kraljevu: „Ova vlast se boji studenata“

Studenti u Kraljevu organizuju protest na Vidovdan pod sloganom „Sve se vidi na Vidovdan“. Skup je organizovan uz dolazak učesnika iz cele Srbije

20.20 Škola ne sme da bude mesto straha Student Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu poručio je da škola ne sme biti mesto straha i da nastavnik nije neprijatelj zato što misli, niti profesor pretnja zato što podržava mlade. „Škola mora da ostane mesto u kojem se neguju sloboda, znanje i dostojanstvo“, istakao je student. On je rekao da gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić treba da predstavlja sve građane i da je opasno kada se sa takve pozicije