BLOG Veliki studentski protest u Kraljevu: „Sve se vidi na Vidovdan“

Studenti u Kraljevu organizuju protest na Vidovdan pod sloganom „Sve se vidi na Vidovdan“. Skup je organizovan uz dolazak učesnika iz cele Srbije

15.30 Pešaci Više od 40 trkača iz Beograda, Čačka, Kruševca, Kikinde, Novog Sada danas trči od Čačka do manastira Žiča, a potom, zajedno sa hodačima, još pet kilometara do Kraljeva. Plan je da ova grupa šetača stigne u Kraljevo oko 17h, sat vremena pre nego što zvanični deo skupa počne. 14.39 Student: Dogovor je da ne otkrivamo govornike Jedan od studenata u Kraljevu, koji se predstavio kao Marko, izjavio je za TV N1 da je bina postavljena na glavnom trgu, a da su