Toplotni talas ne posustaje: U podne u Beogradu i Novom Sadu 35 stepeni

Vreme pre 3 sata
Toplotni talas ne posustaje: U podne u Beogradu i Novom Sadu 35 stepeni

Srbiju u nedelju, 28. juna, očekuje još jedan tropski dan uz sunčano vreme i temperature do 39 stepeni. Toplotni talas nastavlja se i narednih dana, upozorava RHMZ

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, uz nastavak intenzivnog toplotnog talasa koji će se, prema prognozama, zadržati i narednih dana. Jutarnja temperatura kretaće se od 17 do 25 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 35 do 39 stepeni. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. U Beogradu se očekuje sunčano i veoma toplo vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 38 stepeni. Ni tokom noći neće biti značajnijeg osveženja, pa će se temperatura u
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

RHMZ i Batut upalili alarme, stiže pik toplotnog talasa! Čak 14 gradova u narandžastom, a ovde će sutra biti najgore: Izdat…

RHMZ i Batut upalili alarme, stiže pik toplotnog talasa! Čak 14 gradova u narandžastom, a ovde će sutra biti najgore: Izdat najviši stepen upozorenja!

Blic pre 32 minuta
Na severu zemlje temperatura i do 38 stepeni, najvrelije na Paliću i u Kikindi

Na severu zemlje temperatura i do 38 stepeni, najvrelije na Paliću i u Kikindi

RTS pre 52 minuta
Ovi gradovi su rekorderi po vrućini! RHMZ objavio temperature po mestima u Srbiji: Cela zemlja gori

Ovi gradovi su rekorderi po vrućini! RHMZ objavio temperature po mestima u Srbiji: Cela zemlja gori

Blic pre 2 sata
Najtoplije u Kikindi sa 37 stepeni, tropske noći i toplotni talas u Beogradu narednih dana

Najtoplije u Kikindi sa 37 stepeni, tropske noći i toplotni talas u Beogradu narednih dana

Newsmax Balkans pre 1 sat
U ovom gradu u Srbiji izmereno skoro 50 stepeni: Strašne vrućine širom zemlje, toplotni talas se ne smiruje

U ovom gradu u Srbiji izmereno skoro 50 stepeni: Strašne vrućine širom zemlje, toplotni talas se ne smiruje

Mondo pre 2 sata
RHMZ o temperaturama u Srbiji: Najtoplije u Kikindi, izmereno 37 stepeni

RHMZ o temperaturama u Srbiji: Najtoplije u Kikindi, izmereno 37 stepeni

Euronews pre 3 sata
Najtopliji Palić, Sombor, Zrenjanin i Kikinda - 36, Novi Sad - 35 stepeni

Najtopliji Palić, Sombor, Zrenjanin i Kikinda - 36, Novi Sad - 35 stepeni

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

INTERVJU Manojlo Manjo Vukotić: Medijima je potrebno vratiti profesionalizam, slobodu i istinu

INTERVJU Manojlo Manjo Vukotić: Medijima je potrebno vratiti profesionalizam, slobodu i istinu

Danas pre 22 minuta
Roditelji: U Jovinoj gimnaziji katastrofa, na upisu popunjena samo dva odeljenja od planiranih 11

Roditelji: U Jovinoj gimnaziji katastrofa, na upisu popunjena samo dva odeljenja od planiranih 11

Danas pre 1 sat
Ovaj trik sa zalivanjem može spasiti biljke i tokom najvećih vrućina

Ovaj trik sa zalivanjem može spasiti biljke i tokom najvećih vrućina

Danas pre 1 sat
Rakočević o privođenjima na Vidovdan: Pitanje "zašto se neko hapsi" zaista više nema smisla (VIDEO)

Rakočević o privođenjima na Vidovdan: Pitanje "zašto se neko hapsi" zaista više nema smisla (VIDEO)

Insajder pre 22 minuta
(Foto, video) Zbog ovog snimka plače cela Srbija! Na humanitarni koncert za Lava (8) niko nije došao osim muzičara: Dečak se…

(Foto, video) Zbog ovog snimka plače cela Srbija! Na humanitarni koncert za Lava (8) niko nije došao osim muzičara: Dečak se vratio kući u bolovima i sa praznom kutijom

Blic pre 27 minuta