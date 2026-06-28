Toplotni talas ne posustaje: U podne u Beogradu i Novom Sadu 35 stepeni

Srbiju u nedelju, 28. juna, očekuje još jedan tropski dan uz sunčano vreme i temperature do 39 stepeni. Toplotni talas nastavlja se i narednih dana, upozorava RHMZ

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, uz nastavak intenzivnog toplotnog talasa koji će se, prema prognozama, zadržati i narednih dana. Jutarnja temperatura kretaće se od 17 do 25 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 35 do 39 stepeni. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. U Beogradu se očekuje sunčano i veoma toplo vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 38 stepeni. Ni tokom noći neće biti značajnijeg osveženja, pa će se temperatura u