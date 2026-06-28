Akcident u Guči – iscureo amonijak, situacija pod kontrolom (VIDEO)

GUČA – Pedeset minuta posle ponoći u Guči se dogodio akcident, kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici br. 9 iscurio amonijak. MUP je izdao hitno upozorenje građanima. Usledila je hitna reakcija vatrogasaca i specijalizovanih timova. Nešto posle osam časova stiglo je obaveštenje da je vanredna situacija završena.

MUP Srbije saopštio je da su po prijavi curenja amonijaka u Guči na lice mesta odmah upućeni pripadnici Sektora za vanredne situacije koji su, u saradnji sa drugim nadležnim službama, preduzeli sve neophodne mere radi zaštite građana i stavljanja situacije pod kontrolu. „Pretakanje amonijaka je uspešno izvršeno, a intervencija vatrogasaca-spasilaca završena je u 6.55“, navodi se u saopštenju. Sedam osoba je evakuisano, kažu u MUP-u. U Urgentno-prijemnoj službi