Majka satima držala bebu pod ruševinama: "Dok je on disao, i ja sam živela" VIDEO

Snimak spasavanja malenog Huana Davida, bebe stare samo 18 dana, iz ruševina u Venecueli obišao je ceo svet, a njegova majka je za BBC ispričala kako je satima bila zarobljena ispod ruševina, držeći sina u naručju.

Venecuelu su pogodila dva razorna zemljotresa u kojima je poginulo najmanje 1.450 ljudi, dok potraga za nestalima i dalje traje. "Dok je on bio živ, i ja sam bila živa. S vremena na vreme dodirivala sam mu nos da proverim da li diše", rekla je Dajana Patino, majka dečaka, objašnjavajući da joj je upravo sin dao snagu da ostane budna. Kako je ispričala novinarima BBC-ja Alis Kadi i Mohamedu Madiju, neposredno pre zemljotresa prala je sudove u stanu na osmom spratu