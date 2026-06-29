Dajanina priča: Kako sam preživela ispod ruševina sa novorođenim sinom

BBC News pre 4 sati | Alis Kadi - BBC reporterka

BBC „Kada sam video sina, nisam mogao da verujem i imao sam osećaj da sam se ponovo rodio", kaže otac Jerson

Majka koju su izvukli iz ruševina njene kuće u Venecueli sa bebom starom 18 dana ispričala je za BBC kako ju je sin održao u životu.

Mali Huan David joj je dao „motiv da ostane budna i bude u pripravnosti", kaže Dajana Patino.

„Dok god je on živ, biću i ja živa (tako sam razmišljala).

„Svako malo sam mu pipala nos kako bih proverila da li još diše", opisala je Venecuelanka.

Snimak njihovog spasavanja je obišao svet zahvaljujući društvenim mrežama, a Huan David je postao simbol nade u Venecueli, koju su opustošila dva zemljotresa u 23. juna, prilikom čega je poginulo najmanje 1.450 ljudi.

Desetine hiljada ljudi se vode kao nestali.

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez nazvala je zemljotrese „najbrutalnijom prirodnom katastrofom" u istoriji zemlje.

Potraga se nastavlja, ali sve je manje nade da će se pronaći još preživelih.

Dajana je u bolnici u venecuelanskoj prestonici Karakasu pričala za BBC o zastrašujućim satima koje je provela pod ruševinama, držeći njenog malog sina blizu sebe i moleći se da ih neko spasi.

Prala je veš u stanu na osmom spratu u priobalnom gradu Guaira na severu zemlje kada se zemljotres dogodio.

Odmah je potrčala da uzme sina, misleći da je u pitanju „samo blaži potres".

„Osetila sam kao da letim. Posle toga, osećala sam da tonem u vodi i prašini, a onda sam upala u rupu, gde sam i ostala.

„Ne znam kako nisam pustila moju bebu", dodala je.

Odmah je počela da vrišti, ali je brzo shvatila da niko ne može da je čuje.

„Rekla sam sebi da neću da traćim energiju - vrištaću kada bude potrebe, kada čujem glasove ili korake u blizini.

„Ne znam kako sam zadržala smirenost jer mi je leva noga bila zaglavljena pod betonom.

„Nisam mogla da se pomerim. Slepoočnica mi je bila pritisnuta uz kamen", priča Dajana.

Dobila je nadu kada je osetila Bibliju pod sobom.

„Tu je počeo moj put opstanka", dodala je.

U tami ruševina, mogla je da vidi „tračak svetla koji je zaličio na mesec".

Spas je stigao kada je čula kako je brat doziva.

„Rekla sam sebi, ovo mi je jedina šansa. Iz dubine pluća sam zaplakala...

„Vrištala sam 'ovde sam' iz sve snage, a on je rekao 'naći ću te i obećavam ti da ne idem dok te ne izvadim'", priseća se Venecuelanka.

Održao je obećanje i usledila je osetljiva operacija spasavanja posle koje su u četvrtak uveče i majka i dete izvučeni.

Dajana ima povrede obe noge, a mali Huan samo lakše povrede.

BBC Dom porodice malog Huana Davida je potpuno uništen, ali je on preživeo sa samo lakšim povredama

Kada je došlo do zemljotresa, Dajanin suprug Jerson se vraćao kući i baš je parkirao automobil ispred zgrade.

Uspeo je da se spase preskakanjem ograde.

Kada je ugledao šta je ostalo od zgrade, plašio se najgoreg.

Ali, trenutak spasavanja njegove supruge i bebe sada naziva „čudom".

Na snimku koji je obišao svet, Jerson je sklopio oči i zabacio glavu ka nebu grleći sina, dok su ga emocije preplavljivale.

„To ne može da se opiše. Mislio sam da su mrtvi. Kada sam video sina, kao da sam se ponovo rodio.

„Nisam mogao da verujem... Osećao sam da mi se život vratio", prepričao je za BBC.

Njihov dom je potpuno uništen zajedno sa svim stvarima, tužni su zbog toga što njihov pas još nije pronađen, ali kažu da će „početi iz početka".

„Izgubili smo skoro sve, ali tu smo... Izgradićemo ponovo sve što smo izgubili", obećava Jerson.

Pogledajte snimak spasavanja majke i njene bebe

Dodatno izveštavanje: Euridis Ledezma

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(BBC News, 06.29.2026)