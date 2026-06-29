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Petoro mrtvih u pucnjavi u Štadeu na severu Nemačke

Dvoje ljudi je uhapšeno, navela je policija.

BBC News pre 12 minuta
policija u Štadeu na mestu pucnjave
AFP via Getty Images
Na mestu napada je veliki broj hitnih službi

Petoro ljudi je ubijeno u pucnjavi u centru za mlade u Štadeu na severu Nemačke, rekla je policija.

Dvoje ljudi je uhapšeno, od kojih je jedan osumnjičeni, rekao je predstavnik za medije policije za BBC.

Oni nisu dali detalje o starosti uhapšenih, niti mogućem motivu napada.

Određeni broj ljudi je i povređen u pucnjavi.

Ne postoji više opasnosti po građane, saopštila je policija.

Oni su putem društvenih mreža savetovali da se izbegava ovo područje.

Na mestu napada je veliki broj pripadnika hitnih službi.

U Štadeu, koji je zapadno od Hamburga, živi oko 50.000 ljudi.

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(BBC News, 06.29.2026)

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