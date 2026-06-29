Petoro mrtvih u pucnjavi u Štadeu na severu Nemačke
Dvoje ljudi je uhapšeno, navela je policija.
Petoro ljudi je ubijeno u pucnjavi u centru za mlade u Štadeu na severu Nemačke, rekla je policija.
Dvoje ljudi je uhapšeno, od kojih je jedan osumnjičeni, rekao je predstavnik za medije policije za BBC.
Oni nisu dali detalje o starosti uhapšenih, niti mogućem motivu napada.
Određeni broj ljudi je i povređen u pucnjavi.
Ne postoji više opasnosti po građane, saopštila je policija.
Oni su putem društvenih mreža savetovali da se izbegava ovo područje.
Na mestu napada je veliki broj pripadnika hitnih službi.
U Štadeu, koji je zapadno od Hamburga, živi oko 50.000 ljudi.
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(BBC News, 06.29.2026)