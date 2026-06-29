Šestoro mrtvih u pucnjavi u Štadeu na severu Nemačke
Sve žrtve su odrasli ljudi, osumnjičeni za napad je uhapšen, a još dvoje ljudi je pod istragom.
Šestoro ljudi je ubijeno u pucnjavi u „centru za socijalnu zaštitu mladih" u Štadeu na severu Nemačke, saopštila je policija.
Sve žrtve su odrasli ljudi, osumnjičeni za napad je uhapšen, a još dvoje ljudi je pod istragom.
Petoro ljudi je stradalo u centru, a šesta osoba je podlegla ranama u bolnici.
Mogući motiv počinioca nije odmah bio jasan.
Zvaničnici su rekli da nema dalje pretnje po javnost nakon pucnjave u ponedeljak zapadno od Hamburga.
Nemački mediji su izvestile da su u objektu bile smeštene žene i deca.
„Ubistva sa više žrtava dogodila su se u ustanovi za socijalnu zaštitu mladih u gradu.“, saopštila je lokalna policija.
Ne postoji više opasnosti po građane, naveli su.
Oni su putem društvenih mreža savetovali da se izbegava ovo područje.
Na mestu napada je veliki broj pripadnika hitnih službi.
U Štadeu, koji je 30 kilometara zapadno od Hamburga, živi oko 50.000 ljudi.
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(BBC News, 06.29.2026)