AMSS: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, savet vozaćima da ne putuju u najtoplijem delu dana

Beta pre 1 sat

 Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, danas na početku radne nedelje očekuje se promenljiv i pojačan intenzitet saobraćaja pre svega u gradovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima se savetuje da ne putuju u najtoplijem delu dana kada se očekuju temperatre od oko 40 sepeni, ali ako je put neophodan u tim satima potrebne su česte pauze da se hlade vitalni sklopovi vozila.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

(Beta, 29.06.2026)

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