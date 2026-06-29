Članovi Saveta REM u ostavci: Preuzećemo funkcije ako Narodna skupština postupi po zakonu

Beta pre 3 sata

Četiri člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koji su ranije podneli ostavke, saopštili su danas da su spremni da preuzmu vršenje funkcija na koje su izabrani, ako Narodna skupština reši sve pravne nedoumice u skladu sa zakonom.

Ira Prodanov Krajišnik, Rodoljub Šabić, Mileva Malešić i Dubravka Valić tvrde u zajedničkom pismu da zaključak Odbora za kulturu i informisanje sam po sebi nije dovoljan da bi oni postali članovi Saveta REM.

"Smatrali smo i smatramo da je Srbiji potreban REM i da postoji realna mogućnost da bude konstituisan Savet REM-a sasvim izvesno bolji od prethodnog. Naša spremnost da tome damo doprinos nije sporna, nikad nije bila, nastojimo da do toga dođe, ali u skladu sa zakonom. U trenutku u kom je to delovalo nemoguće, podneli smo ostavke", piše u saopštenju.

Dodaje se da je dobro što zaključak Odbora potvrđuje da je vlast odustala od upornog nezakonitog i diskriminatorskog favorizovanja jednog kandidata za člana Saveta REM , ali da se poziv u vezi sa povlačenjem ostavki zasniva na "nekorektnom tumačenju odredbi zakona".

"Takvim tumačenjem zapravo se menjaju izričite odredbe zakona, a tako nešto nije pravno izvodivo zaključkom Odbora", tvrde oni.

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje usvojio je u četvrtak odluku o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta REM na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Predsednica Odbora iz redova Srpske napredne stranke (SNS) Nevena Đurić kazala je pre glasanja da se približava raspisivanje redovnih izbora za savete nacionalnih manjina i da je zato opravdano da se sa izborom kandidata za devetog člana Saveta REM sačeka dok se konstituišu novi sazivi manjinskih saveta.

Odbor je usvojio i predlog opozicione poslanice Ivane Rokvić iz Narodnog pokreta Srbije (NPS) da ne postoje pravne smetnje da četiri člana REM koji su podneli ostavke (Ira Prodanov Krajišnik, Rodoljub Šabić, Mileva Malešić i Dubravka Valić) dostave izjašnjenje da prihvataju članstvo u Savetu REM i da nastavljaju da vrše funkciju, pošto njihove ostavke nisu verifikovane u Skupštini Srbije.

(Beta, 29.06.2026)

Povezane vesti »

Članovi Saveta REM u ostavci o pozivu da se vrate na funkciju: Skupština treba da razreši pravne nedoumice

Članovi Saveta REM u ostavci o pozivu da se vrate na funkciju: Skupština treba da razreši pravne nedoumice

Newsmax Balkans pre 12 minuta
Članovi REM koji su podneli ostavke: Skupština da razreši nastale pravne nedoumice

Članovi REM koji su podneli ostavke: Skupština da razreši nastale pravne nedoumice

RTV pre 37 minuta
Članovi REM koji su podneli ostavke: Skupština da razreši nastale pravne nedoumice

Članovi REM koji su podneli ostavke: Skupština da razreši nastale pravne nedoumice

NIN pre 26 minuta
Članovi Saveta REM-a u ostavci: O povratku na funkciju može odlučiti samo Skupština

Članovi Saveta REM-a u ostavci: O povratku na funkciju može odlučiti samo Skupština

Mašina pre 2 sata
Članovi Saveta REM u ostavci: Potrebno da Skupština Srbije razreši nastale pravne nedoumice

Članovi Saveta REM u ostavci: Potrebno da Skupština Srbije razreši nastale pravne nedoumice

RTS pre 1 sat
Članovi Saveta REM-a koji su podneli ostavke oglasili se saopštenjem nakon poziva skupštinskog Odbora da se vrate na funkciju…

Članovi Saveta REM-a koji su podneli ostavke oglasili se saopštenjem nakon poziva skupštinskog Odbora da se vrate na funkciju

Blic pre 2 sata
Članovi Saveta REM u ostavci: Preuzećemo funkcije ako Narodna skupština postupi po zakonu

Članovi Saveta REM u ostavci: Preuzećemo funkcije ako Narodna skupština postupi po zakonu

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Rodoljub ŠabićREM

Društvo, najnovije vesti »

Sinhronizovane kampanje i milionske dotacije iz budžeta: Kako funkcioniše mreža lokalnih prorežimskih portala u Vojvodini

Sinhronizovane kampanje i milionske dotacije iz budžeta: Kako funkcioniše mreža lokalnih prorežimskih portala u Vojvodini

Cenzolovka pre 7 minuta
(Video) "Nisam znao da li vozim ka Dunavu ili pravo u stene!": Na ovom putu u Srbiji vozači uleću u oblak prašine, prst pred…

(Video) "Nisam znao da li vozim ka Dunavu ili pravo u stene!": Na ovom putu u Srbiji vozači uleću u oblak prašine, prst pred okom se ne vidi

Blic pre 17 minuta
Muškarac pretio da će skočiti sa krana u Novom Sadu, bezbedno sišao nakon dolaska policije

Muškarac pretio da će skočiti sa krana u Novom Sadu, bezbedno sišao nakon dolaska policije

Euronews pre 1 minut
Neverovatan podvig Subotičanina Luka prepešačio 1.240 km do Svete Gore: Herojska borba za duhovnu snagu koja je inspirisala…

Neverovatan podvig Subotičanina Luka prepešačio 1.240 km do Svete Gore: Herojska borba za duhovnu snagu koja je inspirisala Srbiju

Blic pre 2 minuta
Famozno: Memoari starog majmuna

Famozno: Memoari starog majmuna

Kurir pre 7 minuta