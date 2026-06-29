Članovi Saveta REM u ostavci: Preuzećemo funkcije ako Narodna skupština postupi po zakonu

Beta pre 3 sata

Četiri člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koji su ranije podneli ostavke, saopštili su danas da su spremni da preuzmu vršenje funkcija na koje su izabrani, ako Narodna skupština reši sve pravne nedoumice u skladu sa zakonom.

Ira Prodanov Krajišnik, Rodoljub Šabić, Mileva Malešić i Dubravka Valić tvrde u zajedničkom pismu da zaključak Odbora za kulturu i informisanje sam po sebi nije dovoljan da bi oni postali članovi Saveta REM.

"Smatrali smo i smatramo da je Srbiji potreban REM i da postoji realna mogućnost da bude konstituisan Savet REM-a sasvim izvesno bolji od prethodnog. Naša spremnost da tome damo doprinos nije sporna, nikad nije bila, nastojimo da do toga dođe, ali u skladu sa zakonom. U trenutku u kom je to delovalo nemoguće, podneli smo ostavke", piše u saopštenju.

Dodaje se da je dobro što zaključak Odbora potvrđuje da je vlast odustala od upornog nezakonitog i diskriminatorskog favorizovanja jednog kandidata za člana Saveta REM , ali da se poziv u vezi sa povlačenjem ostavki zasniva na "nekorektnom tumačenju odredbi zakona".

"Takvim tumačenjem zapravo se menjaju izričite odredbe zakona, a tako nešto nije pravno izvodivo zaključkom Odbora", tvrde oni.

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje usvojio je u četvrtak odluku o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta REM na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Predsednica Odbora iz redova Srpske napredne stranke (SNS) Nevena Đurić kazala je pre glasanja da se približava raspisivanje redovnih izbora za savete nacionalnih manjina i da je zato opravdano da se sa izborom kandidata za devetog člana Saveta REM sačeka dok se konstituišu novi sazivi manjinskih saveta.

Odbor je usvojio i predlog opozicione poslanice Ivane Rokvić iz Narodnog pokreta Srbije (NPS) da ne postoje pravne smetnje da četiri člana REM koji su podneli ostavke (Ira Prodanov Krajišnik, Rodoljub Šabić, Mileva Malešić i Dubravka Valić) dostave izjašnjenje da prihvataju članstvo u Savetu REM i da nastavljaju da vrše funkciju, pošto njihove ostavke nisu verifikovane u Skupštini Srbije.

(Beta, 29.06.2026)