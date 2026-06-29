EPS upozorila građane na lažne SMS poruke o dugovanju

EPS je apelovao na građane da ne nasedaju na te poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke.

Istaknuto je da EPS ne šalje te poruke o stanju duga.

"Ova SMS prevara blagovremeno je prijavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal", piše u saopštenju.