EPS upozorila građane na lažne SMS poruke o dugovanju
Beta pre 30 minuta
Elektroprivreda Srbije (EPS) upozorila je danas građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti im se postupcima izvršenja, obustavom isporuke struje.
EPS je apelovao na građane da ne nasedaju na te poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke.
Istaknuto je da EPS ne šalje te poruke o stanju duga.
"Ova SMS prevara blagovremeno je prijavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal", piše u saopštenju.
(Beta, 29.06.2026)