EPS upozorila građane na lažne SMS poruke o dugovanju

Beta pre 30 minuta

Elektroprivreda Srbije (EPS) upozorila je danas građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti im se postupcima izvršenja, obustavom isporuke struje.

EPS je apelovao na građane da ne nasedaju na te poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke.

Istaknuto je da EPS ne šalje te poruke o stanju duga. 

"Ova SMS prevara blagovremeno je prijavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal", piše u saopštenju.

(Beta, 29.06.2026)

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