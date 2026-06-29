Goci: Evropski put Srbije ne može biti spasen još jednim kozmetičkim potezom

"Objavljujući svoju ostavku, pozivajući na prevremene izbore ili ispravljajući zakone koji pre svega nikad nije ni trebalo da budu usvojeni jednostavno nije dovoljno. Nema pobede da se proslavi", ocenio je Goci u saopštenju koje je danas objavila njegova stranka.

Goci je ukazao da treba biti jasan da je "Srbija daleko od toga gde treba da bude na svom evropskom putu".

"Ispravljanje pravosudnih zakona usvojenih u januaru je važan korak napred, kao što je komesarka Marta Kos s pravom ukazala. Ali to nije dostignuće. To je samo delimična ispravka štete koju je izazvala Vučićeva sopstvena stranka reformama koje su podrile sudsku nezavisnot i oslabile poverenje u srpske demokratske institucije", napisao je Goci.

Generalni sekretar evropskih demokrata poručio je da "niko ne treba da slavi zato što je palikuća konačno doneo času vode".

Ako je Srbija ozbiljna o pridruživanju Evropskoj uniji naredni koraci nisu opcionalni, već su u centru pristupnog procesa, rekao je Goci. Dodao je da je komesarka Marta Kos nedvosmisleno rekla da Srbija mora da sprovede izbornu reformu u skladu sa preporukama ODIHR-a kroz transparentan i inkluzivan proces, ojača medijske slobode, i bliskije se usaglasi sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

"To nisu tehničke kutijice koje treba označiti u Birselu. To je minimum demokratskih standarda očekivanih od bilo koje zemlje koja nastoji da se pridruži evropskoj porodici", napisao je on.

Goci je dodao da ove obaveze ne mogu biti zamenjene političkim pozorištem u Briselu ukazujući da prezentacija nazvana "Reformski zamah Srbije" zakazana za 3. juli sa učešćem predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabič ne može da sakrije realnost na terenu.

"Dokle god isti zarobljeni sistem ostane nepromenjen, takvi događaji rizikuju da postanu još jedna vežba odnosa sa javnošću umesto istinske demokratske reforme", rekao je Goci .

On je dodao da Vučić ne može izmeniti sliku dok istovremeno čuva isti zarobljeni sistem i naglasio da je Srbiji potrebno jasno razdvajanje partije i države.

"Potrebne su joj institucije koje služe građanima ne SNS-u. Potrebni su joj javni mediji koji informišu umesto što manipulišu i policija i pravne vlasti koje podržavaju vladavinu prava umesto štićenja političke vlasti", rekao je on.

Goci je rekao da je to realnost posle godina pritisaka na institucije, napada na medijski pluralizam, zastrašivanja protivnika i politićke zlopuotrebe državnih instituija i dodao da promena rasproeda ili organizovanje još jednog događaja u Briselu neće promeniti prirodu režima.

Evropska demokratska partija je uz narod Srbije, uz sutdente i demokratske snage koje traže preuzuimanje odgovornosti, slobodu i vladavinu prava i čvrsto podržava evropsku budućnost Srbije, rekao je Goci. Dodao je da je Evropa bila jasna da ne može biti prečica u pristupanju, ne može biti demokratskih popusta, niti nagrada samo za popravku štete koja nije nikad trebla da bude načinjena.

"Srbiji je potrebna Evropa. Ali Vučić ne može da tvrdi da vodi Srbiju u Evropu dok čuva sistem koji je suprotan najosnovnijim evropskim demokratskim vrednostima", napisao je Goci.