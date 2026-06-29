Jelena Jerinić podnela ostavku na funkciju poslanice u Skupštini Srbije
"Na početku prvog mandata, rekla sam da je u Skupštini kao u Mordoru, ali i dalje osećam ponos što sam u parlament ušla baš kao poslanica Ne davimo Beograd i Zeleno-levog fronta", rekla je Jerinić.
Navela je da se odlučila na taj korak zato što je nedavno izabrana za članicu Predsedništva ZLF.
"Svoje znanje i rad ću u narednom periodu uložiti u rad u organima ZLF-a, u izgradnji naše partije koja je u Srbiji jedinstvena i neophodna, a posebno u pripreme za smenu režima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, u kojima će ZLF aktivno učestvovati", piše u objavi.
Jerinić je u parlamentu često govorila o pravima LGBT+ osoba i policijskoj turturi.
Bila je poslanica u prošlom i aktuelnom sazivu Skupštine Srbije.
Od 2022. godine, kada je prvi put izabrana na tu funkciju, predložila je ukupno 33 zakona, piše na sajtu Otvoreni parlament.
(Beta, 29.06.2026)