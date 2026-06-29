Jelena Jerinić podnela ostavku na funkciju poslanice u Skupštini Srbije

Poslanica opozicione stranke Zeleno-levi front (ZLF) u Skupštini Srbije Jelena Jerinić izjavila je danas da je podnela ostavku na tu funkciju da bi se posvetila partijskom radu, a da će je u parlamentu zameniti stranačka koleginica Anđela Ruvidić.

Ona je u objavi na društvenim mrežama napisala da je danas predala ostavku pisarnici parlamenta i da je ponosna što je bila poslanica ZLF.

"Na početku prvog mandata, rekla sam da je u Skupštini kao u Mordoru, ali i dalje osećam ponos što sam u parlament ušla baš kao poslanica Ne davimo Beograd i Zeleno-levog fronta", rekla je Jerinić.

Navela je da se odlučila na taj korak zato što je nedavno izabrana za članicu Predsedništva ZLF.

"Svoje znanje i rad ću u narednom periodu uložiti u rad u organima ZLF-a, u izgradnji naše partije koja je u Srbiji jedinstvena i neophodna, a posebno u pripreme za smenu režima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, u kojima će ZLF aktivno učestvovati", piše u objavi.

Jerinić je u parlamentu često govorila o pravima LGBT+ osoba i policijskoj turturi.

Bila je poslanica u prošlom i aktuelnom sazivu Skupštine Srbije.

Od 2022. godine, kada je prvi put izabrana na tu funkciju, predložila je ukupno 33 zakona, piše na sajtu Otvoreni parlament.