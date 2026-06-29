Kineska izaslanica pozvala Japan da se na ispravan način bavi istorijskim pitanjima

Kineska izaslanica pozvala je Japan da istorijska pitanja rešava na ispravan i iskren način, te istakla da je prisilno regrutovanje "žena za utehu“ predstavljalo težak zločin protiv čovečnosti koji je japanski militarizam počinio nad ženama, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Li Sjaomej, zamenica šefa kineske delegacije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, to je poručila tokom godišnje rasprave o pravima žena na 62. zasedanju Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Li je naglasila da se ove godine obeležava 80. godišnjica početka Tokijskog procesa i pozvala Japan da duboko preispita svoju istoriju agresije i da istorijska pitanja rešava na ispravan i iskren način.

Govoreći o pravima žena, Li je istakla da se 24. juna obeležava Međunarodni dan žena diplomata, kojim se odaje priznanje doprinosu žena u diplomatiji.

Rekla je da se Kina čvrsto protivi svim oblicima nasilja nad ženama i da ih odlučno suzbija, kao i da je uspostavila relativno sveobuhvatan pravni i nadzorni sistem za njegovo sprečavanje.

Dodala je da je Kina nedavno objavila Nacionalni akcioni plan za ljudska prava (2026–2030), čiji je cilj dalje unapređenje sistema zaštite žena i devojčica, kao i pružanje veće stabilnosti i pozitivnog doprinosa globalnim naporima u zaštiti prava žena i dece.