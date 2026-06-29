Lazović (ZLF): Greška je što je bivša poslanica Nestorovića govorila na studentskom protestu

Beta pre 1 sat

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović izjavio je danas da je greška to što je narodna poslanica Jelena Pavlović, koja je ranije bila članica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića, govorila na studentskom protestu održanom u Kraljevu.

"Ona ne treba da govori i ne treba ništa da se pita", poručio je Lazović za televiziju N1.

Istakao je da studenti imaju podršku ZLF-a, dodajući da će im za svaku grešku "otvoreno reći da je greška".

"Valjda je to normalno. Ja se borim za takvo društvo. Ja se ne borim za društvo u kojem ćemo ćutati na sve što neko drugi radi. Što se nas tiče, imaju punu i iskrenu podršku", rekao je Lazović.

Dodao je da se podrškom studentskom pokretu "najlakše može promeniti ovo zlo u kojem živimo".

"Ne planiramo da povlačimo svoje ideje. Planiramo da ih podržimo u onom domenu u kojem možemo zajednički da radimo", naveo je Lazović.

Prema njegovim rečima, studentski pokret predstavlja "istorijski doprinos promeni koja ovoj zemlji nedostaje".

"Sigurno im nećemo biti konkurencija u tome. Nećemo ih sapltati, već ćemo ih podržati", poručio je Lazović.

Istakao je da je prvi cilj Zeleno-levog fronta smena vlasti, te da tome žele da daju "maksimalni doprinos".

"Mi smo na prethodnim izborima svuda učestvovali, iako nismo bili na listi. Učestvovali smo kroz terensku kampanju, kontrolu, kroz podršku tamo gde je bilo najteže", naveo je Lazović.

Dodao je da je ZLF doneo ispravnu odluku time što je podržao studente, ističući da će podrška studentskoj listi "najviše doprineti tome da se smeni vlast".

(Beta, 29.06.2026)

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