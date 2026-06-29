Ministarstvo: Poslodavci i zaposleni da primenjuju mere bezbednosti za vreme vrućina

Beta pre 25 minuta

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apelovalo je danas na sve poslodavce i zaposlene u oblasti građevinarstva da, usled najavljenih visokih temperatura u narednom periodu, dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavljanja poslova na otvorenom.

Navedeno je da u uslovima kada temperatura vazduha prelazi 36 stepeni Celzijusa, a posebno u periodu od 11 do 16 časova, treba sprovoditi sve organizacione, tehničke i zdravstvene mere zaštite u skladu sa Smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom, koje je pripremila Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

"Ekstremno visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje zaposlenih i dovesti do pojave toplotne iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih posledica izazvanih toplotnim stresom", piše na sajtu.

Zbog toga je, kako se navodi, važno da poslodavci organizuju rad na način koji će smanjiti izloženost zaposlenih visokim temperaturama, obezbede češće pauze, dovoljne količine vode i bezalkoholnih napitaka, kao i zaštićeni prostor od direktnog sunca.

Manojlović (Kreni-promeni): Na ulicama gradova u Srbiji nema nijedne cisterne sa pijaćom vodom

Predsednik Pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović izjavio je danas da na ulicama Beograda i drugih većih gradova u Srbiji zasad nema nijedne cisterne sa pijaćom vodom.

On je naveo da se, istovremeno, širom Evrope zbog ekstremnih vrućina postavljaju cisterne sa vodom na ulicama i sprovode mere za rashlađivanje građana i asfalta.

"Sve ovo se još danas može ispraviti, ukoliko vlasti u Srbiji pokažu volju za to i brigu o građanima", napisao je Manojlović na društvenoj mreži X.

Dodao je da će, prema prognozama meteorologa, temperatura u Srbiji danas rasti do ekstremnih vrednosti.

"Zato smo predložili da zbog ekstremnih temperatura lokalne samouprave, u kojima temperatura prelazi 37 stepeni, daju preporuku javnom i privatnom sektoru za rad od kuće tamo gde priroda posla to dozvoljava", istakao je Manojlović.

DS apeluje na poslodavce: Gde god je moguće, organizovati rad od kuće zbog esktremnih vrućina

Demokratska stranka (DS) pozvala je danas poslodavce u Srbiji da zbog ekstremno visokih temperatura organizuju rad od kuće "gde god priroda posla to dozvoljava".

U saopštenju su apelovali na poslodavce i da zaposlenima koji dolaze na posao, obezbede vodu, hladovinu, češće pauze i uslove rada koji neće ugroziti njihovo zdravlje.

"Apelujemo i na građane Srbije da u narednim danima pokažu dodatnu pažnju i solidarnost prema ljudima koji rade na otvorenom, u saobraćaju, dostavi, trgovini, proizvodnji i svim poslovima u kojima se vrućina ne može izbeći. U ovakvim danima solidarnost nije fraza, već pitanje zdravlja i ljudskog dostojanstva", saopštila je Demokratska stranka.

(Beta, 29.06.2026)