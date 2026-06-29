Stižu timovi za spasavanje u Venecuelu, smanjuje se nada da će se u ruševinama pronaći preživeli

Beta pre 47 minuta

Timovi za potragu i spasavanje stižu u Venecuelu koja je u sredu pogođena sa dva gotovo simultana razorna zemljotresa, ali gube se nade da u ruševinama još mogu da se nađu preživeli.

Najmanje 1.450 osoba je poginulo u zemljotresima, prema najnovijim podacima zvaničnika od sinoć, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Poslanik Horhe Rodriges objavio je sinoć i da je 3.150 osoba povređeno kao i da su spasioci sada u "kritičnim satima" za spasavanje života. Rekao je da su 774 kuće srušene ili oštećene zemljotresima i da je 12.712 osoba raseljeno, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Jedan britanski vatrogasac u Venecueli rekao je da obično ima nade da se u 96 sati pronađu preživeli, a to se završilo sinoć. Timovi se sada nadaju u "čuda" u spasavanjima, rekao je on.

Očekuje se da će broj poginulih rasti; portal na kome se upisuju imena nestalih ima više od 46.000 upisanih ljudi. Zidovi ispred bolnica u Karakasu polako se pune slikama nestalih, prenose izveštači iz glavnog grada.

Vršiteljka dužnosti predsednika Delsi Rodriges rekla je sinoć stranim spasiocima da su 33 osobe spasene tokom vikenda.

I dalje postoji nedostatak mašina potrebnih za uklanjanje ruševina, i neki Venecuelanci se žale da vlada nije učinila dovoljno.

Ministarstvo obrazovanja saopštilo je da će sve škole u zemlji ostati zatvorene naredne nedelje, do 6. jula. Škole su zatvorene odmah posle zemljotresa , a neke od njih su pretvorene u skloništa ili u centre za prikupljanje donacija.

UNICEF je u nedelju procenio da 1,8 miliona građana ima potrebu za humanitarnom pomoći posle potresa, uključujući 680.000 dece.

Program UN za razvoj (UNDP) takođe je procenio troškove direktne fizičke štete od zemljotresa na 6,7 milijardi dolara, ili oko šest odsto BDP-a zemlje.

(Beta, 29.06.2026)