Vremenska prognoza za ponedeljak, 29. jun: Sunčano i veoma toplo, preporučuje se boravak unutra

Beta pre 4 sati

Vreme u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, sa temperaturama do 39 stepeni, čime se nastavlja toplotni talas, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je izdao upozorenje na veoma visoke temperature do četvrtka, 2. jula i saopštio da toplotni talas može da izazove i raširi požare na otvorenom.

Danas se očekuje slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar, sa najnižim temperaturama od 16 stepeni do 25, a najvišim dnevnim od 36 do 39 stepeni.

Vreme u Beogradu će danas biti sunčano i veoma toplo, takođe sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom.

Najniža temperatura biće oko 24 stepena, a najviša dnevna oko 39 stepeni.

(Beta, 29.06.2026)

Povezane vesti »

Na snazi crveni meteo-alarm, od srede popuštanje toplotnog talasa

Na snazi crveni meteo-alarm, od srede popuštanje toplotnog talasa

RTS pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Kako sam snimio svoj prvi film

Kako sam snimio svoj prvi film

Velike priče pre 4 minuta
Da li smo bezbedni?! Nakon katastrofe u Venecueli oglasio se profesor Milovanović i otkrio: Ovo su tri najkritičnije tačke u…

Da li smo bezbedni?! Nakon katastrofe u Venecueli oglasio se profesor Milovanović i otkrio: Ovo su tri najkritičnije tačke u Srbiji

Blic pre 9 minuta
Počinje elektronski upis učenika u srednje škole

Počinje elektronski upis učenika u srednje škole

RTS pre 9 minuta
Na snazi crveni meteo-alarm, od srede popuštanje toplotnog talasa

Na snazi crveni meteo-alarm, od srede popuštanje toplotnog talasa

RTS pre 9 minuta
Ljubav nije osećanje, ljubav je posao

Ljubav nije osećanje, ljubav je posao

Velike priče pre 1 sat