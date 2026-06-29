Vučić: Građani mogu da očekuju moju ostavku i krajem jula, zavisi i od nekih političkih stranaka

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da građani mogu da očekuju njegovu ostavku i krajem jula, kao i da će ta odluka zavisiti od organa nekih političkih stranaka i "njegove energije".

"Šta god da uradim i kakvu god odluku da donesem, ona će biti transparentna, kao što sam učinio i sa najavom podnošenja ostavke, ni za koga to neće predstavljati iznenađenje", rekao je Vučić u Palati Srbija predstavljajući novi paket ekonomskih mera za građane.

Ponovio je da će uskoro biti izbori, kako je naveo, u naredna tri do četiri meseca.

"Ukoliko me moji saborci, i ukoliko ja to budem želeo, da se kandidujem ili da budem kandidat za predsednika vlade, ja to neću da krijem, nego ću da izađem sa tim", rekao je Vučić.

Ocenio je da je uvek biran na funkcije koje je obavljao, kao i da je osim legaliteta tražio i legitimitet, jer to smatra suštinom demokratije.

"I od toga neću odustati. A ako narod bude odlučio tako će i biti", naveo je on i dodao da će čestitati bilo kom protivkandidatu ukoliko ga pobedi na izborima.

Vučić: Penzionerima u septembru jednokratna pomoć i povećanje penzija krajem godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će najsiromašniji penzioneri do kraja septembra dobiti jednokratnu pomoć, najviše oni sa najnižom penzijom do 31.092 dinara dobiće 35.000 dinara, kojih je 459.000.

"Penzioneri sa penzijama između 31.092 dinara i 58.851 dinar dobiće 27.500 dinara, a takvih je 548.060", rekao je Vučić predstavljajući Program mera za poboljšanje životnog standarda u Palati Srbija i precizirao da je paket ukupno vredan više od 600 miliona evra, te da će obuhvatiti više od tri miliona građana.

Dodao je da će najimućniji dobiti jednokratnu pomoć od 20.000 dinara.

Pomoć će, prema njegovim rečima, dobiti 1.663.000 penzionera i to ukupno 377,2 miliona evra.

On je rekao će penzije i plate u javnom sektoru biti značajno uvećane, pre kraja godine, ali da ne može još da kaže precizno jer će iznos zavisiti od privrednog rasta.

Podsetio je i da je od 2020. do ove godine nominalan rast penzija bio je 117,1 odsto, a realan rast 45,3 odsto.

Vučić izjavio da će, u okviru novog paketa finansijske podrške, korisnici socijalne pomoći dobiti jednokratnu uplatu od 25.000 dinara, kao i primaoci dečjeg dodatka i to 25.000 dinara po detetu, isto toliko dobiće i korisnici boračkog dodatka, a novac će svi dobiti pre kraja septembra.

"Primaoci socijalne pomoći, njih je ukupno 148. 658 građana, dobiće po 25.000 dinara", rekao je Vučić.

Naveo je i da u Srbiji ima 82.000 porodica koje primaju dečiji dodatak, odnosno 165.898 dece.

"I oni će dobiti svi po detetu dobiti 25.000 dinara, što mislim da je ogromna podrška za socijalno ugroženo domaćinstvo u našoj zemlji", rekao je on.

Naglasio je i da će po 25.000 dinara dobiti i 4.929 korisnika boračkog dodatka.

Prema njegovim rečima, svi ostali borci, kojih je, bez primaoca boračkog dodatka, 91.259 dobiti dodatnih 10.000 dinara.

Predsednik Srbije je najavio i podelu 30.000 vaučera, vrednosti od po 10.000 dinara, na koje će imati pravo svi penzioneri koji primaju do 80.000 dinara, što znači njih oko 1,3 miliona.

Rekao je da će podela ovoga puta biti kontrolisana od strane Bezbednosno-informativne agencije, kako bi se sprečila zloupotreba, odnosno preprodaja vaučera.

Najavio je i da će se Uredba o energetski ugroženom kupcu biti produžena i posle 1. oktobra ove godine, te da će za te namene biće izdvojeno dodatnih 28,1 milion evra.

"To su smanjenja računa za struju i gas za 20 do 40 odsto za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, plus dodatni popust za penzionere i oko 96.000 boraca od 1.000 dinara", rekao je Vučić.

Izjavio je da je i da će sa truditi da kroz razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom, sačuvaju te mere podrške zbog energetske krize, koje je ocenio da su dobro ciljane i veoma fer.

(Beta, 29.06.2026)