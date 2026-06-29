Iran i SAD nastavljaju pregovore o Ormuskom moreuzu

Nakon nove razmene vatre između sukobljenih strana

Iran i Sjedinjene Američke Države postigli su dogovor da privremeno obustave međusobna neprijateljstva u Persijskom zalivu i nastave pregovore o sporu oko Ormuskog moreuza, izjavio je neimenovani američki zvaničnik. Prema njegovim rečima, tehnički razgovori o svim tačkama memoranduma o razumevanju potpisanog 17. juna biće nastavljeni, dok će obe strane za sada obustaviti vojne aktivnosti kako bi se omogućio nesmetan prolazak brodova kroz jedan od najvažnijih