Članovi Saveta REM-a koji su podneli ostavke oglasili se saopštenjem nakon poziva skupštinskog Odbora da se vrate na funkciju…

Četvoro člana Saveta REM-a koji su podneli ostavke kažu da je za rešavanje pravnih nedoumica potrebna odluka Narodne skupštine, a ne samo skupštinskog Odbora Dodaju da ostavke ne bi ni podneli da su problemi rešeni na vreme i u skladu sa zakonom Članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koji su nakon izbora u parlamentu podneli ostavke, danas su povodom poziva skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkciju, saopštili da