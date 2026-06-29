Članovi Saveta REM-a koji su podneli ostavke oglasili se saopštenjem nakon poziva skupštinskog Odbora da se vrate na funkciju

Blic pre 1 sat
Članovi Saveta REM-a koji su podneli ostavke oglasili se saopštenjem nakon poziva skupštinskog Odbora da se vrate na funkciju…
Četvoro člana Saveta REM-a koji su podneli ostavke kažu da je za rešavanje pravnih nedoumica potrebna odluka Narodne skupštine, a ne samo skupštinskog Odbora Dodaju da ostavke ne bi ni podneli da su problemi rešeni na vreme i u skladu sa zakonom Članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koji su nakon izbora u parlamentu podneli ostavke, danas su povodom poziva skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkciju, saopštili da
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