Da li smo bezbedni?! Nakon katastrofe u Venecueli oglasio se profesor Milovanović i otkrio: Ovo su tri najkritičnije tačke u Srbiji

Razoran zemljotres u Venecueli izazvao je velika stradanja i pokrenuo pitanja o mogućnosti predviđanja takvih katastrofa.

Na teritoriji Srbije najjači očekivani zemljotresi su između tri i pet stepeni Rihterove skale i lokalizovani su u pojedinim oblastima kao što su Nova Varoš, Novi Pazar i Požega. Razoran zemljotres koji je pogodio Venecuelu, ostavljajući iza sebe na hiljade povređenih i preminulih i ogromnu materijalnu štetu, ponovo je širom planete otvorio "Pandorinu kutiju" i pokrenuo pitanja: da li se ovakve katastrofe uopšte mogu predvideti, koliko ljudski faktor i kvalitet