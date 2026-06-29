Danas počinje elektronski upis u srednje škole! Evo koliko je ostalo slobodnih mesta i do kada traje

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Danas počinje elektronski upis u srednje škole! Evo koliko je ostalo slobodnih mesta i do kada traje
Konačni rezultati raspodele učenika po školama objavljeni su danas, ranije nego što je planirano U srednjim školama ima ukupno 71.614 slobodnih mesta, a osnovnu školu završilo je nešto više od 64.400 učenika Upis učenika u srednje škole elektronski, preko portala Moja srednja škola, počinje danas u 8 časova i trajaće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) i to
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