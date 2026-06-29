(Foto, video) Gori deponija u Negotinu: Gust dim prekrio naselje, angažovane sve raspoložive ekipe

Sve raspoložive vatrogasne i spasilačke jedinice su angažovane u gašenju, uz podršku teške mehanizacije lokalnih preduzeća Građanima je savetovano da ne pale vatru na otvorenom zbog sušnih uslova i lošeg kvaliteta vazduha u okolini U Negotinu ponovo gori deponija.

Požar je izbio juče u popodnevnim časovima nakon čega su sve raspoložive vatrogasno-spasilačke snage angažovane na gašenju požara, dok se i tokom jutarnjih časova širi dim svuda okolo. Tim povodom oglasila se i Opština Negotin koja je navela da je požar izbio juče tokom popodnevnih sati na nesanitarnoj gradskoj deponiji, nakon čega su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Negotin, vatrogasnih službi kompanije "Eliksir Prahovo" i HE "Đerdap 2" odmah pristupili