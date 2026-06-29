Nije ni podne, a Srbija gori! U ovom gradu subjektivni osećaj - čak 36 stepeni! Presek temperatura u 10 časova za nevericu, šta će tek da bude u piku!?

Najtopliji gradovi po podacima u 10 časova bili su Kikinda i Sombor sa 34 stepena, dok je subjektivni osećaj bio još viši Od četvrtka se očekuje pad temperatura ispod 30 stepeni i nestabilnije vreme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom Nastavlјa se toplotni talas, koji će trajati i početkom ove sedmice, što dokazuju i jutarnje temperature koje već u 8 časova dosežu 30 stepeni, a prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda maksimalna prognozirana