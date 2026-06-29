Ovi gradovi su rekorderi po vrućini u Srbiji: U jednom je već sada osećaj kao da je 40 stepeni! RHMZ objavio detaljan spisak, iz sata u sat je gore

Blic pre 30 minuta
Ovi gradovi su rekorderi po vrućini u Srbiji: U jednom je već sada osećaj kao da je 40 stepeni! RHMZ objavio detaljan spisak…
Toplotni talas u Srbiji traje do sredine sedmice, uz maksimalne temperature do 39 stepeni u većini mesta Na snazi su crveni meteo-alarmi za veći deo Srbije, dok je AP Kosovo i Metohija pod narandžastim meteo-alarmom U Srbiji je u 11 sati najtoplije u Kikindi gde je izmereno 36 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde su izmerena 23 stepena, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Temperatura od 35 stepeni izmerena je u Beogradu,
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