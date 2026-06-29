Potpuni haos u opoziciji! Jelena Pavlović odgovara Grboviću na kritike da je Nestorovićev pokret "produžio vlast SNS u Beogradu"

Blic pre 3 sata
Potpuni haos u opoziciji! Jelena Pavlović odgovara Grboviću na kritike da je Nestorovićev pokret "produžio vlast SNS u…

Pavlović tvrdi da niko od opozicije nije tražio da se Nestorovićev pokret ujedini za opozicijom nakon lokalnih izbora u Beogradu krajem 2023.

Pavle Grbović iz PSG-a optužio je Jelenu Pavlović da je ostala u Nestorovićevom pokretu iako je taj pokret "produžio SNS-u život na vlasti u Beogradu" Jelena Pavlović, narodna poslanica i bivša članica stranke "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića koja je juče govorila na skupu studenata u Kraljevu, odgovorila je na društvenoj mreži "Iks" Pavlu Grboviću, predsedniku PSG-a, da je Nestorovićev pokret nakon lokalnih izbora 2023. godine u Beogradu "produžio život
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