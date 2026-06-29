Potpuni haos u opoziciji! Jelena Pavlović odgovara Grboviću na kritike da je Nestorovićev pokret "produžio vlast SNS u Beogradu"

Pavlović tvrdi da niko od opozicije nije tražio da se Nestorovićev pokret ujedini za opozicijom nakon lokalnih izbora u Beogradu krajem 2023.

Pavle Grbović iz PSG-a optužio je Jelenu Pavlović da je ostala u Nestorovićevom pokretu iako je taj pokret "produžio SNS-u život na vlasti u Beogradu" Jelena Pavlović, narodna poslanica i bivša članica stranke "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića koja je juče govorila na skupu studenata u Kraljevu, odgovorila je na društvenoj mreži "Iks" Pavlu Grboviću, predsedniku PSG-a, da je Nestorovićev pokret nakon lokalnih izbora 2023. godine u Beogradu "produžio život