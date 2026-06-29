Raste broj žrtava u Venecueli: Razorni zemljotresi odneli živote 1.450 ljudi

Potpuno je uništeno 189 zgrada, a 585 je delimično oštećeno Pomoć je do sada pružena za više od 73.000 porodica, a dostavljeno je 7,2 miliona kilograma hrane stanovništvu Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli porastao je na 1.450, izjavio je danas visoki venecuelanski zvaničnik Horhe Rodrigez.

Govoreći za državnu televiziju, Rodrigez je naveo da je broj povređenih dostigao 3.150 i da je pogođena 12.721 porodica, preneo je Skaj njuz. Prema njegovim rečima, ukupno 774 objekta je oštećeno ili uništeno u zemljotresima koji su pogodili Venecuelu. Od toga je 189 zgrada pretrpelo potpunu štetu, dok je 585 delimično oštećeno. Među pogođenim objektima nalazi se i 38 bolnica, a Rodrigez je rekao da vlasti ubrzano rade na njihovoj obnovi. On je dodao da je pomoć do