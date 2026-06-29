U providnoj haljini pokazala trudnički stomak, pevačica krije oca deteta, a sada pokazala kako izgleda pred porođaj (video)

Blic pre 9 minuta
U providnoj haljini pokazala trudnički stomak, pevačica krije oca deteta, a sada pokazala kako izgleda pred porođaj (video)

Pevačica je otkrila da je njena porodica odlično prihvatila novog izabranika i da su je podržali u toj vezi Rekla je da novi partner nije iz iste branše Pevačica Milica Ristić pokazala je putem Instagrama kako izgleda u poodmakloj trudnoći.

Ona sa sinom trenutno boravi u Grčkoj gde uživaju u odmoru. Milica je podelila snimak u providnoj crnoj haljini sa srcima, a oko glave je imala vezanu maramu. Njen trudnički stomak je došao u prvi plan, a kako je na snimku pozirala bez trunke šminke, pevačica je dobila brdo komplimenata na račun izgleda. Pevačica je potom pozirala u još jednoj haljini za plažu - ovoga puta je u pitanju bila haljine bele boje koja je takođe prozirna. Inače, Milica novog izabranika
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