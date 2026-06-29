Zadobio stravične opekotine! Muškarac teško povređen u požaru u Čačku: Buktinja izbila "staroj mlekari" u centru grada (foto)…

Sedamdesetogodišnji muškarac teško je povređen i hitno prevezen u bolnicu.

Lekari su mu konstatovali teške telesne povrede i on je hospitalizovan u Jedinici intenzivne nege. Veliki požar koji je juče zahvatio zgradu nekadašnje "stare mlekare" u širem centru Čačka teško je povređen sedamdesetogodišnji muškarac. Nesrećni čovek je nakon ukazane prve pomoći hitno prevezen u bolnicu, gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede. Iz Opšte bolnice u Čačku saopšteno je da je pacijent primljen u Urgentno-prijemnu službu sa opekotinama