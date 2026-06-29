Zadobio stravične opekotine! Muškarac teško povređen u požaru u Čačku: Buktinja izbila "staroj mlekari" u centru grada (foto)

Blic pre 1 sat
Zadobio stravične opekotine! Muškarac teško povređen u požaru u Čačku: Buktinja izbila "staroj mlekari" u centru grada (foto)…

Sedamdesetogodišnji muškarac teško je povređen i hitno prevezen u bolnicu.

Lekari su mu konstatovali teške telesne povrede i on je hospitalizovan u Jedinici intenzivne nege. Veliki požar koji je juče zahvatio zgradu nekadašnje "stare mlekare" u širem centru Čačka teško je povređen sedamdesetogodišnji muškarac. Nesrećni čovek je nakon ukazane prve pomoći hitno prevezen u bolnicu, gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede. Iz Opšte bolnice u Čačku saopšteno je da je pacijent primljen u Urgentno-prijemnu službu sa opekotinama
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Izbio požar u zgradi stare mlekare u Čačku, muškarac (70) teško povređen

Izbio požar u zgradi stare mlekare u Čačku, muškarac (70) teško povređen

Newsmax Balkans pre 16 minuta
Veliki požar u centru Čačka: Stariji muškarac u kritičnom stanju

Veliki požar u centru Čačka: Stariji muškarac u kritičnom stanju

Kurir pre 11 minuta
Muškarac teško povređen u požaru u Čačku: Zadobio opekotine, nalazi se na intenzivnoj nezi

Muškarac teško povređen u požaru u Čačku: Zadobio opekotine, nalazi se na intenzivnoj nezi

Euronews pre 35 minuta
Veliki požar u centru Čačka: Teško povređen muškarac; Zadobio opekotine opasne po život

Veliki požar u centru Čačka: Teško povređen muškarac; Zadobio opekotine opasne po život

B92 pre 16 minuta
Muškarac povređen u požaru u Čačku: Zbog teških opekotina završio u bolnici

Muškarac povređen u požaru u Čačku: Zbog teških opekotina završio u bolnici

Nova pre 56 minuta
Teško povređen stariji muškarac u velikom požaru u centru Čačka: Sa opekotinama opasnim po život primljen u bolnicu

Teško povređen stariji muškarac u velikom požaru u centru Čačka: Sa opekotinama opasnim po život primljen u bolnicu

RINA pre 1 sat
Muškarac teško povređen u požaru u Čačku: Sa opasnim opekotinama primljen u bolnicu!

Muškarac teško povređen u požaru u Čačku: Sa opasnim opekotinama primljen u bolnicu!

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačakpožar

Regioni, najnovije vesti »

Javni poziv za "Letnju školu sporta" otvoren do 8. jula

Javni poziv za "Letnju školu sporta" otvoren do 8. jula

Plus online pre 21 minuta
Usvojen program manifestacije „Zlatni puž 2026“

Usvojen program manifestacije „Zlatni puž 2026“

OK radio pre 46 minuta
Nostalgija na četiri točka: Fića ponovo spojio region u Kragujevcu (FOTO)

Nostalgija na četiri točka: Fića ponovo spojio region u Kragujevcu (FOTO)

InfoKG pre 26 minuta
Ruski Bis-Quit Orchestra – Veče susreta klasike, roka i tradicije

Ruski Bis-Quit Orchestra – Veče susreta klasike, roka i tradicije

Stav.life pre 11 minuta
Tri bebe rođene u leskovačkom porodiištu

Tri bebe rođene u leskovačkom porodiištu

Jug press pre 1 minut