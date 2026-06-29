SpaceX među elitom, a prihodi mu još nisu ni blizu kompanija "veličanstvene sedmorke"

Bloomberg Adria pre 9 minuta  |  Nikola Stojadinović
SpaceX među elitom, a prihodi mu još nisu ni blizu kompanija "veličanstvene sedmorke"

SpaceX je za nekoliko dana uradio ono za šta su najvećim tehnološkim kompanijama bile potrebne godine.

Nakon rekordnog IPO-a, kompanija Elona Muska dostigla je tržišnu vrednost koja je u jednom trenutku premašila Amazonovu, a nakratko se približila i Microsoftu. To zvuči kao potvrda da je tržište dobilo novog člana grupe "sedam večanstvenih". Meutim, kada se pređe sa grafikona cene akcije i pogleda ono što kompanija zaista zarađuje, proizvodi i prodaje, slika postaje znatno složenija, a sama tržišna kapitalizacija treba da se posmatra iz ugla sadašnjosti i
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