Tužilaštvo pokrenulo istragu zbog objava o navodnim incidentima na Music Week-u

Nakon što su se društvenim mrežama tokom završne večeri festivala Belgrade Music Week proširile tvrdnje o navodnim napadima i većem broju povređenih, reagovalo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala naložilo je policiji da identifikuje osobe koje su objavljivale informacije za koje postoji sumnja da su bile neistinite. Kako je saopšteno iz Tužilaštva, policija treba da prikupi potrebna obaveštenja kako bi se utvrdio identitet autora spornih objava, nakon čega će biti razmotreno dalje procesuiranje zbog sumnje na krivično delo izazivanja panike i nereda, predviđeno članom 343 Krivičnog zakonika, piše