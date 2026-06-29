Tužilaštvo pokrenulo istragu zbog objava o navodnim incidentima na Music Week-u

City magazine pre 3 sata
Tužilaštvo pokrenulo istragu zbog objava o navodnim incidentima na Music Week-u

Nakon što su se društvenim mrežama tokom završne večeri festivala Belgrade Music Week proširile tvrdnje o navodnim napadima i većem broju povređenih, reagovalo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala naložilo je policiji da identifikuje osobe koje su objavljivale informacije za koje postoji sumnja da su bile neistinite. Kako je saopšteno iz Tužilaštva, policija treba da prikupi potrebna obaveštenja kako bi se utvrdio identitet autora spornih objava, nakon čega će biti razmotreno dalje procesuiranje zbog sumnje na krivično delo izazivanja panike i nereda, predviđeno članom 343 Krivičnog zakonika, piše
Otvori na citymagazine.danas.rs

Povezane vesti »

Šta se dogodilo na Belgrade Music Weeku? MUP i organizatori demantuju navode o napadu nožem

Šta se dogodilo na Belgrade Music Weeku? MUP i organizatori demantuju navode o napadu nožem

Euronews pre 52 minuta
Panika na Ušću tokom festivala Music Week zbog dojave o nožu

Panika na Ušću tokom festivala Music Week zbog dojave o nožu

Vreme pre 2 sata
Tužilaštvo naložilo identifikaciju zbog lažnih objava o incidentu na Music Week festivalu

Tužilaštvo naložilo identifikaciju zbog lažnih objava o incidentu na Music Week festivalu

Insajder pre 2 sata
VJT: Neistinite objave o navodnim incidentima na muzičkom festivalu

VJT: Neistinite objave o navodnim incidentima na muzičkom festivalu

Danas pre 2 sata
VJT naložilo istragu zbog objava na mrežama o navodnim incidentima na Music Week-u

VJT naložilo istragu zbog objava na mrežama o navodnim incidentima na Music Week-u

N1 Info pre 4 sati
Više javno tužilaštvo naložilo da se utvrdi ko je odgovoran za izazivanje panike na Music Weeku

Više javno tužilaštvo naložilo da se utvrdi ko je odgovoran za izazivanje panike na Music Weeku

RTV pre 4 sati
Tužilaštvo naložilo da se utvrdi ko je odgovoran za izazivanje panike na festivalu Belgrade Music Weeku

Tužilaštvo naložilo da se utvrdi ko je odgovoran za izazivanje panike na festivalu Belgrade Music Weeku

Newsmax Balkans pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Beograd, najnovije vesti »

(Video) Snimljena ogromna divlja deponija guma na obodu Beograda Snimak dronom za nevericu: Usred njiva - opasna crna gomila

(Video) Snimljena ogromna divlja deponija guma na obodu Beograda Snimak dronom za nevericu: Usred njiva - opasna crna gomila

Blic pre 42 minuta
Šta se dogodilo na Belgrade Music Weeku? MUP i organizatori demantuju navode o napadu nožem

Šta se dogodilo na Belgrade Music Weeku? MUP i organizatori demantuju navode o napadu nožem

Euronews pre 52 minuta
Važna promena za vozače u Beogradu: Od 6. jula nova pravila parkiranja u Zemunu

Važna promena za vozače u Beogradu: Od 6. jula nova pravila parkiranja u Zemunu

Euronews pre 27 minuta
Panika na Ušću tokom festivala Music Week zbog dojave o nožu

Panika na Ušću tokom festivala Music Week zbog dojave o nožu

Vreme pre 2 sata
Od 6. jula nova pravila parkiranja u delu Beograda: Plava zona postaje zelena, menja se i naplata

Od 6. jula nova pravila parkiranja u delu Beograda: Plava zona postaje zelena, menja se i naplata

NIN pre 2 sata