Jelena Jerinić iz Zeleno-levog fronta podnela ostavku na mesto poslanice u Skupštini Srbije

Danas pre 3 sata  |  Nova.rs
Jelena Jerinić iz Zeleno-levog fronta podnela ostavku na mesto poslanice u Skupštini Srbije

Poslanica Zeleno-levog fronta Jelena Jerinić podnela je ostavku na funkciju u republičkom parlamentu. „Danas sam na pisarnici Narodne skupštine predala ostavku na funkciju narodne poslanice.

Na početku prvog mandata, rekla sam da je u Skupštini kao u Mordoru, ali i dalje osećam ponos što sam u parlament ušla baš kao poslanica Ne davimo Beograd i Zeleno-levog fronta“, napisala je Jerinić na društvenoj mreži X, prenosi Nova.rs i dodala: „Svoj doprinos u Skupštini Srbije dala sam pre svega govoreći o ljudskim pravima, posebno o pravima mnogih koji su u Srbiji obespravljeni i zaboravljeni: LGBTI+ osoba, žrtava policijske torture i sistemske diskriminacije,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Jelena Jerinić podnela ostavku u Skupštini Srbije

Jelena Jerinić podnela ostavku u Skupštini Srbije

Radio 021 pre 1 sat
Jelena Jerinić iz ZLF podnela ostavku na mesto narodne poslanice

Jelena Jerinić iz ZLF podnela ostavku na mesto narodne poslanice

Insajder pre 2 sata
Jelena Jerinić podnela ostavku na funkciju poslanice u Skupštini Srbije

Jelena Jerinić podnela ostavku na funkciju poslanice u Skupštini Srbije

Beta pre 3 sata
Jelena Jerinić podnela ostavku na funkciju narodne poslanice

Jelena Jerinić podnela ostavku na funkciju narodne poslanice

N1 Info pre 4 sati
Jelena Jerinić iz ZLF podnela ostavku na mesto narodne poslanice

Jelena Jerinić iz ZLF podnela ostavku na mesto narodne poslanice

RTV pre 4 sati
Jelena Jerinić iz ZLF-a podnela ostavku na mesto narodne poslanice

Jelena Jerinić iz ZLF-a podnela ostavku na mesto narodne poslanice

RTS pre 4 sati
Jelena Jerinić podnela ostavku na mesto poslanice ZLF: „U Skupštini je kao u Mordoru“

Jelena Jerinić podnela ostavku na mesto poslanice ZLF: „U Skupštini je kao u Mordoru“

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština Srbije

Politika, najnovije vesti »

“Neće postići željeni efekat”: Zbog čega je na Gazimestanu privedeno 37 Srba?

“Neće postići željeni efekat”: Zbog čega je na Gazimestanu privedeno 37 Srba?

Danas pre 38 minuta
Vučić: Radoičića gone zbog Kosova

Vučić: Radoičića gone zbog Kosova

Danas pre 58 minuta
Vučić: Građani mogu da očekuju moju ostavku i krajem jula, zavisi i od nekih političkih stranaka

Vučić: Građani mogu da očekuju moju ostavku i krajem jula, zavisi i od nekih političkih stranaka

Danas pre 33 minuta
Advokat: Presuda za privedene na Gazimestanu biće izrečena 1. jula

Advokat: Presuda za privedene na Gazimestanu biće izrečena 1. jula

N1 Info pre 53 minuta
Politiko: EU planira novi početak u odnosima sa Srbijom, dok se približavaju izbori

Politiko: EU planira novi početak u odnosima sa Srbijom, dok se približavaju izbori

N1 Info pre 18 minuta