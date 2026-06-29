Jelena Jerinić iz Zeleno-levog fronta podnela ostavku na mesto poslanice u Skupštini Srbije

Poslanica Zeleno-levog fronta Jelena Jerinić podnela je ostavku na funkciju u republičkom parlamentu. „Danas sam na pisarnici Narodne skupštine predala ostavku na funkciju narodne poslanice.

Na početku prvog mandata, rekla sam da je u Skupštini kao u Mordoru, ali i dalje osećam ponos što sam u parlament ušla baš kao poslanica Ne davimo Beograd i Zeleno-levog fronta“, napisala je Jerinić na društvenoj mreži X, prenosi Nova.rs i dodala: „Svoj doprinos u Skupštini Srbije dala sam pre svega govoreći o ljudskim pravima, posebno o pravima mnogih koji su u Srbiji obespravljeni i zaboravljeni: LGBTI+ osoba, žrtava policijske torture i sistemske diskriminacije,