‘Još verujem da je moj sin živ’: Razorni zemljotresi u Venecueli, više od 1.400 mrtvih

Danas pre 8 sati  |  BBC News na srpskom
‘Još verujem da je moj sin živ’: Razorni zemljotresi u Venecueli, više od 1.400 mrtvih

Najmanje 1.450 ljudi je poginulo, a više od tri hiljade povređeno u razornim zemljotresima u Venecueli, najnoviji su podaci zvaničnika.

Desetine hiljada se vode kao nestali, dok međunarodni spasilački timovi tragaju za preživelima pod ruševinama. U subotu, „ključni dan“ za potragu i spasavanje, 33 ljudi spašeno ispod ruševina, objavila je predsednica Delzi Rodrigez. Šef humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija Tom Flečer rekao je za agenciju Frans pres da je više od 50.000 ljudi nestalo. Spasioce „pokreće iz minute u minutu, iz sata u sat, zvuk preživelih ispod ruševina„. „Najgore je kada ti glasovi
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

‘Najgore je kad glasovi ispod ruševina utihnu’: Razorni zemljotresi u Venecueli, više od 1.400 mrtvih

‘Najgore je kad glasovi ispod ruševina utihnu’: Razorni zemljotresi u Venecueli, više od 1.400 mrtvih

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresVenecuela

Sport, najnovije vesti »

Orlići danas počinju svoju misiju na Evropskom prvenstvu! Evo gde možete da gledate meč Srbija - Italija!

Orlići danas počinju svoju misiju na Evropskom prvenstvu! Evo gde možete da gledate meč Srbija - Italija!

Kurir pre 1 sat
Jokić dobija novog trenera! Denver sprema bombu, stiže veliko ime na klupu Nagetsa?!

Jokić dobija novog trenera! Denver sprema bombu, stiže veliko ime na klupu Nagetsa?!

Kurir pre 24 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos pripremnog meča Zvezda - Slovan Bratislava

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos pripremnog meča Zvezda - Slovan Bratislava

Telegraf pre 40 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Brazil - Japan u 1/16 finala Svetskog prvenstva

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Brazil - Japan u 1/16 finala Svetskog prvenstva

Telegraf pre 14 minuta
Počinje Vimbldon - Đoković u novom pokušaju da dođe do 25. grend slem titule

Počinje Vimbldon - Đoković u novom pokušaju da dođe do 25. grend slem titule

RTV pre 1 sat