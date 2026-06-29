‘Još verujem da je moj sin živ’: Razorni zemljotresi u Venecueli, više od 1.400 mrtvih

Najmanje 1.450 ljudi je poginulo, a više od tri hiljade povređeno u razornim zemljotresima u Venecueli, najnoviji su podaci zvaničnika.

Desetine hiljada se vode kao nestali, dok međunarodni spasilački timovi tragaju za preživelima pod ruševinama. U subotu, „ključni dan“ za potragu i spasavanje, 33 ljudi spašeno ispod ruševina, objavila je predsednica Delzi Rodrigez. Šef humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija Tom Flečer rekao je za agenciju Frans pres da je više od 50.000 ljudi nestalo. Spasioce „pokreće iz minute u minutu, iz sata u sat, zvuk preživelih ispod ruševina„. „Najgore je kada ti glasovi