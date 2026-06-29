Raspored Mundijala (19. dan): Brazil i Nemačka veliki favoriti, derbi duel u Montereju

Danas pre 24 minuta  |  M. L.
Raspored Mundijala (19. dan): Brazil i Nemačka veliki favoriti, derbi duel u Montereju

Stigao je i 19. dan na Mundijalu, a u njemu ćemo dobiti tri nova učesnika četvrtfinala.

Prva utakmica ovog dana je okršaj Brazila i Japana. O ulogama favorita nema potrebe previše da pričamo, ali ostaje da se vidi da li će Brazil to uspeti da opravda. Treba napomenuti da je Japan je 14. oktobra prošle godine pobedio Brazil u Tokiju rezultatom 3:2 u prijateljskom meču, iako je gubio 2:0 na poluvremenu. Brazil je grupnu fazu završio bez poraza, sa sedam bodova i gol-razlikom 7:1. Selekao je turnir otvorio remijem sa Marokom rezultatom 1:1, a zatim je
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