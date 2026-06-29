VJT: Neistinite objave o navodnim incidentima na muzičkom festivalu

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je danas da je Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uputilo policiji zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi identifikovanja lica koja su na društvenim mrežama postavljala objave neistinitog sadržaja u vezi s navodnim incidentima na festivalu „Music week“. Policiji je naloženo da utvrdi identitet osoba u cilju daljeg procesuiranja zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog