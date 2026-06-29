Gori Černobilj: Požar izbio u opasnoj zoni, izazvan padom dronova, 200 vatrogasaca na terenu

Dnevnik pre 1 sat
Gori Černobilj: Požar izbio u opasnoj zoni, izazvan padom dronova, 200 vatrogasaca na terenu

Ukrajinska nacionalna služba za upravljanje vanrednim situacijama saopštila je danas da se vatrogasci bore sa požarom u zoni Černobilja, koji je izazvan padom ukrajinskih dronova.

U izveštaju se dodaje da je nivo radioaktivnosti, koji se u ovom području stalno prati zbog nuklearne katastrofe iz 1986. godine, u granicama normale. "Trenutno na licu mesta rade spasioci Državne službe za vanredne situacije, kao i vatrogasci. Ukupno je u gašenju požara uključeno više od 200 ljudi i oko 60 jedinica specijalne opreme“, navodi se se u saopštenju, prenosi Ukrajinska pravda. Ukrajinske vlasti su naglasile da se zbog vrućine, nedostatka padavina, i
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