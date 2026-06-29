Članovi REM koji su podneli ostavke: Skupština da razreši nastale pravne nedoumice

Četvoro članova Saveta REM-a koji su izabrani na sednici Skupštine Srbije 12. novembra 2025, a koji su potom podneli ostavke, saopštili su danas, povodom poziva Odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkcije, da zaključak Odbora sam po sebi nije dovoljan, već da je, kako su naveli, potrebno da Skupština razreši nastale pravne nedoumice. Mileva Malešić, Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković u saopštenju su naveli da je Srbiji