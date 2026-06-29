Danas počinje elektronski upis učenika u srednje škole

Upis učenika u srednje škole elektronski, preko portala Moja srednja škola, počinje danas u 08.00 časova i trajaće do 2. jula u 15.00 časova.

Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) i to 1. i 2. jula, od 08.00 do 15.00 časova. Na portalu Moja srednja škola danas su objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima, dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje skole. Prema Planu upisa, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od