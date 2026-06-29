Kriza na Bliskom istoku: Tramp: Sutra je sastanak sa Iranom u Dohi

Euronews pre 24 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Kriza na Bliskom istoku: Tramp: Sutra je sastanak sa Iranom u Dohi

Plovidba kroz Ormuski moreuz i dalje je otežana uprkos sporazumu o prekidu sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, pošto Teheran insistira na kontroli nad tom strateški važnom pomorskom rutom, dok brodarske kompanije zbog bezbednosnih i političkih rizika sve češće biraju alternativne pravce, navodi Si-En-En.

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) upozorila je ranije da će svaki brod koji bude prolazio kroz Ormuski moreuz bez odobrenja Teherana ili van propisanih plovnih koridora snositi odgovornost za eventualne posledice. Upozorenje je usledilo posle nekoliko dana pojačanih tenzija u tom području, tokom kojih su pogođena dva trgovačka broda, dok je sve više brodova počelo da koristi južnu rutu uz obalu Omana kako bi izbegli iransku kontrolu. Ključni događaji:
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