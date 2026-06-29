Noć u Beogradu: Muškarac (24) teško povređen u nesreći na Pančevačkom mostu

Muškarac star 24 godine zadobio je teške povrede kada je automobilom udario u banderu, nakon čega je prevezen u Urgentni centar, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu, u 20.50 časova. Još dve osobe lakše su povređene u dva udesa. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 124 intervencije, a od njih su 31 bile na javnom mestu. Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, među kojima najviše srčani bolesnici.