Noć u Beogradu: Muškarac (24) teško povređen u nesreći na Pančevačkom mostu

Euronews pre 21 minuta  |  Autor: Tanjug
Noć u Beogradu: Muškarac (24) teško povređen u nesreći na Pančevačkom mostu

Muškarac star 24 godine zadobio je teške povrede kada je automobilom udario u banderu, nakon čega je prevezen u Urgentni centar, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu, u 20.50 časova. Još dve osobe lakše su povređene u dva udesa. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 124 intervencije, a od njih su 31 bile na javnom mestu. Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, među kojima najviše srčani bolesnici.
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