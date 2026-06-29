Novak Đoković kreće u pohod na novu vimbldonsku titulu: Startni rival nejaki Kinez

Euronews pre 31 minuta  |  Autor: Euronews
Novak Đoković kreće u pohod na novu vimbldonsku titulu: Startni rival nejaki Kinez

Skoro mesec dana je Novak Đoković odmarao od takmičarskog tenisa, nakon rane eliminacije sa Rolan Garosa, čuvajući zelo i mentalnu energiju za treći po redu Grend slem u sezoni, a današnji meč prvog kola Vimbldona (oko 18.00, TV Arena tenis) trebalo bi da nasluti trenutne mogućnosti najboljeg "reketaša" u istoriji "belog sporta".

Iako Jibing Vu nije idealan lakmus papir za procenu i prognozu dometa osvajača rekordne 24 titule vredne 2000 ATP bodova. Protivnik sedmostrukog vladara Londona, s epitetom jednog od dvojice najvećih legendi turnira (samo Rodžer Federer ima više titula - 8), nije neko koga bi Srbin trebalo da se pribojava. Sadašnja forma bi trebalo da bude veći, eventualni problem za osmoplasiranog na ATP listi od nekoga ko je tek 102. u singl poretku. I ima jedan u odnosu na
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