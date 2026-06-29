Policija otkrila motiv masakra u Nemačkoj: Spor oko starateljstva stoji iza ubistva šest osoba?

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Policija otkrila motiv masakra u Nemačkoj: Spor oko starateljstva stoji iza ubistva šest osoba?

Nemac (45) turskog porekla, koji je osumnjičen da je u pucnjavi u centru grada Štadea, u nemačkoj pokrajini Donja Saksonija, danas ubio šest osoba, najverovatnije je zločin izrvršio zbog spora oko starateljstva, saopštila je nemačka policija.

Kako je saopšteno, muškarac koji je osumnjičen da je počinio ubistva u zgradi doma za brigu o mladima, bio je umešan u spor oko starateljstva, a njegovo dete i majka deteta živeli su u objektu u Štadeu, prenosi Tagešau. Policija je saopštila da su u napadu ubijene četiri žene i dva muškarca, koji su radili u omladinskom centru. U saopštenju se navodi da je osumnjičeni za ubistvo iz oblasti Hanovera i da je nakon napada pokušao da pobegne u automobilu sa ženom, ali
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