Razmena pretnji, pa obnova pregovora: Iran i SAD dogovorili obustavu neprijateljstva, ali gde je trajni mir?

Iran i Sjedinjene Američke Države postigli su dogovor da obustave nedavna neprijateljstva u Persijskom zalivu i obnove pregovore o sporu oko Ormuskog moreuza.

Teheran je prethodno potvrdio da predstavnici Irana nisu učestvovali u tehničkim razgovorima zakazanim za nedelju zbog američkih napada. Iran je takođe sinoć lansirao rakete i dronove na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu, neposredno nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će Islamska Republika prestati da postoji ukoliko ne bude poštovala dogovor o okončanju rata. U međuvremenu, Izrael je ponovo gađao pripadnike Hezbolaha na jugu Libana,