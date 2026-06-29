Razmena pretnji, pa obnova pregovora: Iran i SAD dogovorili obustavu neprijateljstva, ali gde je trajni mir?

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Razmena pretnji, pa obnova pregovora: Iran i SAD dogovorili obustavu neprijateljstva, ali gde je trajni mir?

Iran i Sjedinjene Američke Države postigli su dogovor da obustave nedavna neprijateljstva u Persijskom zalivu i obnove pregovore o sporu oko Ormuskog moreuza.

Teheran je prethodno potvrdio da predstavnici Irana nisu učestvovali u tehničkim razgovorima zakazanim za nedelju zbog američkih napada. Iran je takođe sinoć lansirao rakete i dronove na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu, neposredno nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će Islamska Republika prestati da postoji ukoliko ne bude poštovala dogovor o okončanju rata. U međuvremenu, Izrael je ponovo gađao pripadnike Hezbolaha na jugu Libana,
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